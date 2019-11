Calcio. Savona con mezza squadra in infermeria, ma c'è da superare l'ostacolo Ghivizzano per proseguire la risalita

Nell'ennesima travagliata settimana vissuta dal Savona, arriva per fortuna il momento di far parlare nuovamente il campo, almeno per novanta minuti.

Dopo le dimissioni dell'ormai ex presidente Roberto Patrassi e in attesa che venga finalmente chiarita una volta per tutte la situazione societaria del club, al momento ancora ingarbugliata nonostante si sia già arrivati alla seconda metà di novembre, gli striscioni di Luciano De Paola ricevono al "Chittolina" la visita del Ghivizzano.

Una sfida che mette in palio altri punti pesanti per cercare di proseguire la risalita dopo i quattro punti raccolti contro Borgosesia e Casale: occhio però alla formazione toscana di bomber Lucatti, capocannoniere del girone A che ha già raggiunto la doppia cifra dopo sole undici giornate di campionato, a secco di successi da cinque partite (tre ko e due pareggi dal 13 ottobre ad oggi) e determinata a riprendere il cammino verso la parte sinistra della classifica.

Per mister De Paola, oltre alla difficoltà extra-calcistiche, ci sono da fronteggiare tanti problemi a livello di assenze, con una lista che va ad allungarsi giorno dopo giorno. Oltre ad Obodo, Rossini, Pertica, Marchio, Lo Nigro, Vita e Lazzaretti, il tecnico biancoblù dovrà rinunciare anche a Tripoli (squalificato) e Castellana (infortunio muscolare): spazio quindi a Ghinassi e Tissone, entrambi mancini, al centro della difesa, con Brignone pronto al debutto dal primo minuto sulla corsia di sinistra. Confermato Fricano a destra, mentre a centrocampo giostreranno probabilmente Buratto, Albani e Disabato, con uno tra D'Ambrosio e Mehic a completare il tridente offensivo insieme a Giovannini e Siani.

Fischio d'inizio alle ore 14.30, webcronaca diretta su Svsport.it.