Calcio, Seconda Categoria. La webcronaca diretta di Academy Albissola - Atletico Argentina

ACADEMY ALBISSOLA 0 - ATLETICO ARGENTINA 1 (30' VECCHIOTTI)

1' Si riparte con gli stessi ventidue

Secondo tempo

48' Tutti negli spogliatoi. Un'Argentina venuta in terra savonese con personalità chiude avanti la prima frazione di gioco

44' Ristabilita la parità numerica, Giovanati di nuovo in campo con una vistosa fasciatura alla testa

43' Bella punizione a giro di Bardhi di poco sul fondo. Albissola pericoloso anche qualche istante più tardi, ma anche la conclusione di Carpita è fuori misura.

41' Soccorsi in campo per Giovanati, a terra dopo un colpo alla testa

38' Cross sbagliato di Cariello che potrebbe diventare pericoloso. Non per l'attento Giacchello

33' Gli uomini di Gasparlin provano subito a rientrare in carreggiata. La conclusione di Crino viene ribattuta dalla difesa e quella di Bardhi finisce fuori.

30' ARGENTINA AVANTI! Vecchiotti riceve in area e non lascia scampo a Giacchello.

28' Conclusione velleitaria di Lanteri dalla distanza che si spegne a lato.

26' Crino pesca Carpita che controlla. La palla perviene a Ferrigno, ma la conclusione finisce a lato.

20' Scivolata dura di Asconio su Crino. Primo giallo per gli ospiti

17' Oddo anticipa Crino sul settore di destra. L'esterno basso rossonero viene poi steso da Xhuri, che rimedia il priml giallo della gara.

16' Corner per l'Argentina. Il colpo di testa di Giovanati è facile preda di Giacchello.

10' Primi frangenti di sostanziale equilibro. Anche i padroni di casa provano a guadagnare campo affidandosi principalmente a palloni calciati in profondità.

3' Inizio di marca ospite. L'Albisola, schierato con tre centrali, due esterni a presidiare le fasce e Ferrigno ad agire da raccordo tra il centrocampo e le due punte, si difende.

1' Partiti con qualche minuto in ritardo. Argentina, incaricato del calcio d'inizio, in completo rossonero. Academy Albissola in giallo fosforescente. Cornice di pubblico d'eccezione per la categoria, con il gruppo organizzato albissolese a incitare la squadra

Primo tempo

Per mantenere il primo posto. Per lasciare indietro di tre punti l'avversario. Per aumentare autostima ed entusiasmo. Vincere è l'imperativo del big match tra l'Albissola e l'Argentina, oggi di fronte al "Faraggiana". Due squadre che hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi, vincendo tre dei quattro incontri disputati.

Atletico Argentina: 1 Valente, 2 Oddo, 3 De Mare, 4 Eulogio, 5 Giovanati, 6 Miatto, 7 Lanteri, 8 Asconio, 9 Guirat, 10 Cariello, 11Vecchiotti.

A disposizione: 12 Falato, 13 Stella, 14 Pilia, 15 Muratore, 16 Izetta, 17 D'attanasio, 18 Basso, 19 Franzone, 20 Di Donato.

Allenatore: Maiano

Academy Albissola: 1 Giacchello, 2 Botto, 3 Fadlaoui, 4 Porta, 5 Brazzino, 6 Xhuri, 7 Bardhi, 8 Crino, 9 Giberti, 10 Ferrigno, 11 Carpita.

A disposizione: 12 Albanio, 13 Sesdini, 14 Crifò, 15 Cabrera, 16 Apicella, 17 Caruso, 18 Ralli.

Allenatore: Gasparlin

Arbitro: Primoceri di Albenga