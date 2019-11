Volley, serie C: Celle Varazze sconfitto in casa dalla capolista Lunezia

Un pur combattivo Celle Varazze Volley cede 1 a 3 in casa contro la capolista del campionato regionale di serie C femminile: il Lunezia di Sarzana.

«Una sconfitta che ci sta – ha commentato Marco Levratto, allenatore in seconda del Celle Varazze -. Loro si sono dimostrate una squadra ben organizzata in difesa e, in contrattacco, avevano giocatrici in grado di risolvere i problemi. Noi abbiamo iniziato un po’ intimorite; se avessimo osato un poco di più forse il risultato sarebbe stato diverso».

22-25, 18-25, 25-21, 18-25 i parziali della sfida, comunque combattuta.

Il prossimo match sarà nuovamente complicatissimo: le biancoblu sfideranno in trasferta la Normac Alta Val Bisagno, che guida la classifica del massimo campionato regionale a punteggio pieno, a pari punti col Lunezia.