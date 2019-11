Basket. Serie D, Loano supera Chiavari 84 a 69, Taverna: "Bisogna sempre tenere alta la concentrazione"

Partenza forte dei loanesi che vanno sull’11 a 2 in pochi minuti costringendo il coach avversario a chiamare timeout, dal quale gli ospiti ne escono più aggressivi, i ragazzi di coach Tav, come spesso accade, si fanno sorprendere ed andando ad intermittenza sia in attacco che in difesa non riescono a piazzare un vero e proprio break arrivando all’intervallo in vantaggio di 12 lunghezze.

Nel secondo tempo è un monologo loanese che grazie ad una difesa più concentrata e grazie a più verve offensiva i ragazzi di casa riescono ad allungare e gestire il vantaggio arrivando alla fine con il tabellone luminoso del PalaGarassini che recita 84-69.

Commento di coach Alessandro Taverna: “Importante mantenere la concentrazione, settimana prossima affronteremo Auxilium in una partita dove dovremmo essere intensi per tutti i 40 minuti!”.