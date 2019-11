Calcio, Aurora. Poker alla Baia Alassio, ma testa subito al derby, Miraglia: "Con l'Olimpia Carcarese determinati a vincere"

Inizio di campionato importante per l'Aurora. Tre vittorie, due pareggi e una sola sconfitta nelle prime sei giornate valgono un piazzamento play off. Domenica, la ciliegina sulla torta, ovvero il roboante successo nella trasferta contro la Baia Alassio (0 - 4). Non poteva esserci viatico migliore per presentarsi, domenica prossima e neve permettendo, al derby contro l'attuale capolista Olimpia Carcarese.

"L'inizio di campionato è stato veramente entusiasmante - commenta il dirigente Michele Miraglia - nemmeno noi ci aspettavamo un inizio così. Consapevoli della nostra forza, rimaniamo con i piedi per terra e l'obbiettivo primario resta l'ottenimento di una salvezza in anticipo. Tutto quello che verrà dopo sarà oro per noi".

Neanche il tempo di godersi troppo un successo così largo, che il pensiero vola subito al derby con la Carcarese: "Disputeremo il primo derby in campionato, sarà una partita difficile contro una squadra che sta facendo grandi risultati e la classifica lo dimostra. Siamo carichi per affrontarli e vogliamo provare a fare bottino pieno. Vorrei fare una piccola menzione al nostro giocatore, Ibrahima Diop, che domenica ha trovato il suo primo goal stagionale".

Infine, l'ex dirigente della Rocchettese fa il punto a livello personale dei primi mesi nell'ambiente giallonero: "Sicuramente il bilancio fino a qui è ottimo, ho trovato una società seria e competente, un allenatore, Adami, carismatico e con ottime capacità, dei dirigenti eccellenti sotto ogni punto di vista e un gruppo formato da ottimi giocatori ma soprattutto da uomini veri".