Calcio, Juniores, la designazione arbitrale del recupero tra Veloce e Dianese e Golfo

Sarà Samuele Garufo della sezione di Albenga a dirigere il recupero della settimana giornata in programma domani al "Levratto" di Zinola tra la Veloce e la Dianese&Golfo.

I velociani del tandem Musso - Ceraolo, dopo aver subito la prima sconfitta stagionale per mano del Quiliano&Valleggia, supererebbero il Ventimiglia (che ha un punto in più) con una vittoria, ritornando a guidare il girone in solitaria. Per la Dianese, vincere significherebbe compiere un bel balzo in avanti in classifica e di raggiungere il terzo posto.