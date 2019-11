Calcio, Promozione. Il Varazze non delude mai. Edoardo Perrone: "Soddisfatto della doppietta. Che bello stare in alto"

A Varazze si continua a predicare umiltà. Ma i risultati, giunti alla decima di giornata di campionato, parlano di una squadra che macina risultati e goal. Domenica, tra l'altro, anche la porta è rimasta inviolata.

Protagonista dell'ennesimo successo neorazzurro, l'attaccante Edoardo Perrone, che ha firmato una doppietta che ha contribuito a consolidare la rete del vantaggio realizzata da Baroni.

"Contento della doppietta e della prestazione della squadra - commenta - siamo molto giovani e dobbiamo ancora migliorare molto ma stiamo lavorando bene e, dopo un precampionato non brillante, stiamo riuscendo a centrare risultati importanti che forse nessuno si sarebbe aspettato".

La lotta per le prime tre piazze sembra ormai essere una questione a tre: Taggia, Varazze e Sestrese. "Le nostre avversarie - conclude - sono state strutturate in estate per vincere il campionato mentre il nostro obiettivo era migliorare quanto fatto nella stagione scorsa, senza porci limiti. Stare in queste posizioni è molto bello e stimolante per continuare a fare sempre meglio. E poi... sognare non costa nulla".