Calcio, Seconda Categoria. Umore alto in casa Nolese, Gabriele Balbo: "Dal rischio di non fare la squadra a 26 ragazzi con tanta voglia di allenarsi"

Quattro punti in cinque partite non sono tanti. Ma se in estate c’era il rischio di non iscrivere la squadra e adesso la rosa è di circa 26 elementi con tanto di richiesta di incrementare a tre il numero degli allenamenti, allora si può dire che sì, l’inizio di stagione della Nolese è da incorniciare.

"Quest’anno si respira un clima di grande serenità. Proprio quello che ci voleva dopo alcune stagioni travagliate", esordisce Gabriele Balbo, dirigente e allenatore, insieme a Saporito, dei rivieraschi, che aggiunge: "Il grande rinnovamento della rosa ha fatto sì che la decina di giocatori rimasti dall’anno passato non sia condizionata dal triste epilogo delle ultime annate, mentre tutti i nuovi hanno portato grande entusiasmo, tanto che abbiamo, per volontà dei ragazzi, inserito un allenamento settimanale in più".

Circa il pareggio di domenica a Pallare, Balbo commenta: "Un risultato giusto, loro sono partiti meglio e hanno chiuso meglio. Nel mezzo, abbiamo detto la nostra. Peccato aver fallito l’occasione del possibile 3 a 1. Comunque, la squadra sta pian piano acquisendo una fisionomia e i vari interpreti, alcuni da tempo lontani dal calcio a 11, stanno capendo come affrontare le partite: sui campi difficili e con terreni ben diversi dal nostro sintetico bisogna cercare soluzioni con palle lunghe e non affidarsi soltanto al gioco palla a terra, che prediligiamo per via delle nostre caratteristiche fisiche”.