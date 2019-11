Volley. Serie C femminile: l'Iglina Albisola balza al terzo posto in classifica dopo il 3-1 esterno di Sanremo

Domenica di grande gioia per l'Iglina Albisola di pallavolo. La formazione femminile di coach Valle espugna per 3 set a 1 il palazzetto di Grafiche Amadeo Sanremo, ancora ferma all'ultimo posto in classifica con zero punti all'attivo.

Una vittoria che permette alle ragazze ceramiste di volare al terzo posto in classifica, alle spalle di Normac AVB e Lunezia Volley: "Nonostante la squadra avversaria fosse in fondo alla classifica con 0 punti - hanno dichiarato le giocatrici albisolesi sulla pagina facebook della società - sapevamo sarebbero state molto agguerrite, esperte e piene di voglia di vincere, aiutate dal fatto di giocare in casa. Sebbene l'inizio sia stato grintoso e favorevole per noi abbiamo avuto un mental breakdown verso la fine del secondo set. Ci siamo riprese in men che non si dica portando a casa i nostri bei tre punticini e guadagnando il terzo posto in classifica.”