Volley, Serie B2. Pesante sconfitta per Carcare contro Ascot Labormet 2 Torino (FOTO)

Sconfitta del Carcare che al cospetto del loro pubblicocedono l'intera posta alle piemontesi della Ascot Labormet 2 Torino. Prive di Cafagnofebbricitante, dopo pochi scampoli di partita le padrone di casa hanno dovuto rinunciare anche a Quaranta per un problema alla caviglia, al loro posto sonoscese sul parquet Cerrato e la Fronterrè. Le ospiti, tuttefisicamente ben dotate, reggono bene l'impatto iniziale con lebiancorosse che si affidano alla loro bombardiera Raviolo, ribattendocolpo su colpo, nel finale mettono anche la freccia e vanno a chiuderesul 25 a 18. Le ragazze di casa accusano il colpo e nel secondo setrimangono in balia delle avversarie, le ospiti con ottimi muri e difese sono lepadrone del campo, pesante il passivo, 25 a 11. Nel terzo sospinte dalcaloroso incitamento del proprio pubblico, provano una timidareazione, ma non è proprio serata, le torinesi veleggiano verso un 3 a0 finale con disarmante facilità, 25 a 16 il terzo parziale.