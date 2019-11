Cinquina di qualificazioni per lo Sharin Judo alle finali dei campionati italiani!

Una domenica di festa per lo Sharin Judo che a Genova, al Pala Maragliano, è riuscito a staccare ben cinque biglietti per le finali dei campionati italiani di categoria, su otto atleti schierati.

Passano il turno e si qualificano per le finali dei campionati italiani Esordienti B Federico Cerullo, Luciana Daudo, Alessio Martorello, Mattia Trombone e Gabriele Gizzi, pronti a mostrare un judo davvero autorevole e di ottima qualità, finalizzando i combattimenti sempre prima del tempo massimo! Un po' di amaro in bocca resta per Sofia Monti, Marco Martinelli e Matteo Colombi che nonostante le belle prestazioni, hanno mancato di pochissimo la qulificazione. "

Abbiamo un bellissimo gruppo di atleti su cui gli allenatori stanno svolgendo un ottimo lavoro - ha commentato il presidente Igor Piperis - questi risultati ci riempono di orgoglio e ci pongono come punto di riferimento per il judo savonese!.