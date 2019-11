Dicembre inizia con il ritorno del Mercato Riviera delle Palme a Carcare

Cresce l’attesa e sale l’entusiasmo, giorno dopo giorno: il “Mercato Riviera delle Palme” si prepara alle ultime due seguitissime date del 2019 e intanto svela una ghiotta anteprima per il 2020.

Ne parliamo con Richard Biffi, che ci racconta gli imminenti progetti futuri.

Cominciamo con le date: dove possiamo venire a trovarvi?

“Saremo il 1° dicembre a Carcare, il 29 dicembre a Pietra Ligure e il 5 gennaio a Borghetto Santo Spirito”.

Partiamo da Carcare: una inaspettata novità dopo un debutto di successo.

“È andata esattamente così: il 6 ottobre in piazza Cavaradossi a Carcare si è svolto il nostro debutto sul suolo della Val Bormida. E tutto si è svolto talmente bene che l’amministrazione comunale carcarese ci ha chiesto di poter contare sul nostro ritorno ancora una volta prima della fine del 2019. Questa è un’opportunità che ci riempie di orgoglio. I nostri clienti potranno trovare prodotti d’eccellenza, tanto assortimento, indubbia qualità e offerte convenienti per i loro regali di Natale. Ma per noi sarà una data davvero speciale: visto il clima di festa, infatti, anche il food avrà ampio spazio, con la farinata, il pescato freschissimo direttamente dai pescherecci, tanti dolciumi e le immancabili caldarroste che con il loro profumo rendono tutto ancora più natalizio”.

Se Carcare è una novità, Pietra Ligure è una tradizione, vero?

“Sì, l’aspettativa da parte del pubblico è altissima, perché per la terza volta consecutiva Pietra Ligure ci consentirà di chiudere in bellezza ospitandoci per l’ultima domenica dell’anno. Saremo nella splendida cornice del viale della Repubblica il 29 di dicembre, un modo frizzante per terminare il 2019 all’insegna dello shopping di qualità”.

Ed eccoci arrivati alla sorpresa: siamo pronti per l’annuncio della prima data del 2020?

“Sarà un altro gradito ritorno: infatti per la seconda volta da quando è nato il nostro consorzio saremo ospiti della centralissima via Ponti a Borghetto Santo Spirito. Sarà il 5 gennaio, quindi ci troveremo nel pieno del ponte dell’Epifania e confidiamo in una considerevole presenza di turisti, oltre ai residenti che già ci conoscono e ci seguono con affetto sulle nostre pagine social. Anche questo sarà un bel modo per festeggiare tutti insieme la fine delle festività natalizie”.