Calcio. Il mercato di dicembre si avvicina, Stefano Pastorino è pronto a rimettersi in gioco: "Ho ancora molto da dare e non vedo l'ora di poterlo dimostrare"

Non mancano più molti giorni a dicembre, mese che per le compagini del calcio dilettantistico rappresenta l'occasione utile per andare a puntellare (o in alcuni casi addirittura rivoluzionare) gli organici costruiti in estate. Tra le grandi occasioni offerte dall'imminente sessione del mercato di riparazione, uno dei nomi più gettonati risulta essere quello di Stefano Pastorino. Il difensore classe '90, reduce dall'esperienza con la maglia dell'Alassio FC, è infatti pronto a rimettersi in gioco: