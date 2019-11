Calcio, Seconda Categoria B: Rocchettese e Mallare subito in campo, alle 20:30 parte il recupero della quinta giornata

Inizialmente tutti i recuperi della quinta giornata della quinta giornata del campionato di Seconda Categoria, Girone B, erano stati calendarizzati per il prossimo 27 di novembre, ma già questa sera Rocchettese e Mallare hanno deciso di scendere in campo per il proprio recupero.

La neve sembra aver dato tregua a Rocchetta, tanto che il "Bonifacino", nonostante le piogge delle ultime ore, sembra nelle condizioni per poter garantire il regolare svolgimento di una partita sulla carta assolutamente interessante.

Dopo le delusioni dell'ultima stagione, i rossoblu di casa sembrano aver trovato nuova linfa grazie alle cure di mister Croci, mentre le ambizioni del Mallare guidato da Ghione sono ben note, complice una campagna di rafforzamento estiva particolarmente pimpante.

Il fischio d'inizio è stato fissato alle 20:30 e sarà effettuato dal signor Mascarello di Imperia, livescore su Svsport.it