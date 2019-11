Karate Club Savona: arrivano tre medaglie e il secondo posto assoluto al Campionato Italiano Esordienti

Domenica, 27 ottobre c/o il Palazzetto dello Sport Quiliano, si sono svolte le qualificazioni regionali per le finali dei Campionati Italiani di Kumite della classe Esordienti (12/13 anni); il Karate Club Savona si è presentato all’evento con 11 atleti e sette di loro (in neretto) hanno centrato il lasciapassare per Roma:





F 37 Kg: BRIGNONE Giorgia,

F 60 Kg: ALBAMONTE Giorgia, SCARONE Elena e BORINI Arianna

F 68 Kg: GIORDANI Paola

F 77 Kg: MANCA PEROTTI Beatrice

M 40 kg: ODELLO Andrea

M 45 kg: MAGNANI Riccardo

M 50 Kg: PICA Gian Lorenzo

M 61 Kg: TESTA Daniele e BAZZANO Filippo





A questi si aggiungerà GENTA Micol, già qualificata di diritto perché CAMPIONESSA ITALIANA 2018.





Sabato 16 e domenica 17 novembre presso il Palafijlkam di Ostia di Roma, si è svolta la finale nazionale del Campionato Italiano Esordienti Maschile e Femminile, alla quale hanno partecipato gli atleti nati negli anni 2006 e 2007 che avevano superato la fase di qualificazione regionale. Alla gara il Karate Club Savona si è presentato con 8 atleti che si sono ben comportati dimostrando grinta e capacità tecniche.

L’avventura romana è cominciata subito bene: sabato Andrea vince in modo netto i primi 4 incontri, ma viene fermato in finale di poule, che gli avrebbe regalato la finalissima, per 1 a 0 contro con l’amico/rivale Guido Squillante di Salerno; rimane al savonese il diritto di combattere per la medaglia di bronzo. Purtroppo Andrea (classe 2007) si trova di fronte un atleta barese più grande (2006) e più esperto; il savonese, dopo aver subito un primo punto dall’avversario, ha perso lucidità e non è riuscito nella rimonta raggiungendo così un quinto posto che anche se alla prima esperienza Nazionale va un po’ stretto in una categoria numerosissima, forse la più numerosa con 65 atleti iscritti. Lo sport insegna anche questo e l’anno prossimo sicuramente Andrea avrà modo di far valere il suo enorme potenziale tecnico/tattico.

Riccardo e Gian Lorenzo anche loro alla prima esperienza in campo Nazionale perdono al primo incontro, Riccardo con un forte atleta campano che poi arriverà terzo, negando così la possibilità al savonese di partecipare ai ripescaggi.

Domenica la mattinata entra subito nel vivo, le atlete savonesi pronte al via sono 5, già esperte e tutte in lizza per una possibile medaglia. Per Micol, la prima a scendere sul tatami nei 37 kg e Campionessa Italiana uscente, la giornata è tutta in salita: la situazione è stata tosta fin da subito in quanto nella sua parte di tabellone c’erano tutte le avversarie più forti ed attrezzate per ambire al titolo. La savonese è nervosa, sa che è lei l’atleta da battere, supera con ottimi punteggi (8 a 0 e 5 a 0) i primi due turni, ma perde al terzo incontro con un’atleta piemontese che vola in finale garantendo così alla savonese la possibilità di accedere ai ripescaggi. Micol non si è demoralizzata ed ha affrontato un incontro da manuale facendo sua la finale per il bronzo dove senza troppi rischi porta a casa la medaglia e il gradino più basso del podio: l’importante era riconfermarsi e ci è riuscita. Dopo tutti i successi stagionali centra l’obiettivo alla gara più importante dell’anno: non è da tutti un podio per due anni consecutivi al campionato italiano, la stoffa della Campionessa comincia a delinearsi.

Due delle altre 4 ragazze (Giorgia Brignone e Giorgia Albamonte) sono state tutte un po’ sfortunate perché hanno perso entrambe al primo turno nonostante un ottimo incontro con delle atlete che poi sono andate a giocarsi la medaglia di bronzo, negando a tutte e due la possibilità dei ripescaggi. Per Paola invece un percorso un po’ diverso: perde di misura con un’atleta lombarda che approderà alla finalissima, quindi la nostra portacolori dopo essersi rimboccata le maniche vince due incontri che valgono anche per lei medaglia e il gradino più basso del podio.

Per Beatrice, iscritta nella categoria più pesante (77 Kg), la situazione è stata rosea fin da subito in quanto le atlete presenti ad ambire al titolo erano solo 4; la Savonese non ha sottovalutato l’impegno e vincendo entrambi gli incontri disputati per 2 a 0 porta a casa una splendida medaglia d’oro e il titolo di CAMPIONESSA ITALIANA.

Nettamente soddisfatti dell’operato di tutti, i Maestri Fassio, Quaglia e Zucconi, sperano che questi risultati siano d’esempio per chi è appena entrato a far parte del gruppo agonisti del KCS e magari non ha ancora raccolto grandi risultati. Anche nel 2019 a Savona c’è uno SCUDETTO TRICOLORE, tutti i risultati e la partecipazione delle atlete a questa gara hanno contribuito a far sì che il KCS conquistasse con 24 punti il secondo posto nella classifica nazionale per Società su 100 presenti, un grandissimo risultato per una piccola società di provincia come Savona.