Basket, Under 18: pesante stop interno per la Pallacanestro Vado contro Cantù

Sconfitta severa per l'Under 18, che mette impegno e grinta per tutto l'incontro, ma non può arginare la superiorità dei canturini. La partita inizia con equilibrio, i biancorossi trovano diversi protagonisti offensivi, ma sono deficitari in transizione difensiva; inoltre l'ingresso di Bresolin negli ospiti incomincia a scavare il gap. Nel secondo periodo i vadesi provano a tenere botta, lottando su tutti i palloni; i biancoblù però fanno sentire la loro fisicità e in difesa chiudono bene e si fanno sentire a rimbalzo offensivo, si va così all'intervallo lungo sotto di 16. La ripresa continua sulla falsariga del secondo periodo, Cantù continua a macinare il suo gioco; Vado continua a lottare fino alla fine, senza farsi condizionare dal punteggio, ma il punteggio si dilata fino al -32 finale. La settimana prossima altro turno impegnativo, questa volta in trasferta sul campo di Varese mercoledì 27.

Pallacanestro VADO AZIMUT 66 – Pallacanestro Cantù 98 (16-22; 30-46; 48-72)

VADO: Trenta 9; Franchello; Pesce n.e.; Biorac 9; Pintus 18; Lebediev 11; Da Corte 3; Tridondani 8; Giannone 6; Gallo n.e.; Genta; Bertolotti 2. All. Imarisio S. Ass. Saltarelli M. e La Rocca D. Prep. Bossaglia G.

CANTU': Caglio 12; Lanzi 12; Arienti 13; Sacripanti 7; Pozzi; Di Giuliomaria 8; Quarta 9; Ziviani 13; Brembilla 5; Bresolin 14; Massenzana; Marazzi 5. All. Costacurta M. Ass. Di Giuliomaria C.