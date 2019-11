Calcio, Prima Categoria. Successo e zona playoff per lo Speranza, Matteo Titi: "Prova di carattere e determinazione, questa squadra non deve darsi limiti"

Quando non hai pressioni riesci ad esprimerti nel migliore dei modi e conquistare traguardi che non ti saresti aspettato. E’ la stagione dello Speranza che, fino ad adesso, non sta avendo paura di nessuno e sta giocando un calcio tutt’altro che noioso. La “manita” rifilata al Millesimo è l’ennesima dimostrazione di come questo gruppo sia affiatato e si diverta a giocare insieme. Ad analizzare la gara e la stagione è Matteo Titi, autore di una punizione straordinaria all’incrocio di pali che ha fissato il risultato sul 5 a 0:

“Credo che sia stata la miglior partita dall’inizio della stagione” – esordisce l’esterno – “Non tanto per i cinque gol fatti, ma per la qualità di gioco espressa per tutta la partita, contro una squadra ben organizzata come il Millesimo, che fin qui era stata una delle migliori difese del campionato. Al di là di tutto era importante dare continuità alle buone prestazioni fatte nelle ultime settimane e portare a casa i tre punti che per noi erano fondamentali per proseguire nella nostra marcia.”

Se ai nastri di partenza i rossoverdi erano dati quasi per spacciati, il campo sta dimostrando il contrario: “Penso che le parole nel calcio contino poco” – conclude l’ex Pietra Ligure e Legino – “Servono fatti e risultati. Siamo una squadra molto giovane e con poca esperienza, ma siamo un bel gruppo, di ragazzi e amici che vogliono fare qualcosa di importante, questa è la nostra forza più grande. Abbiamo tanta qualità che piano piano stiamo tirando fuori, dobbiamo continuare così e cercare di raggiungere i punti per salvarci il prima possibile, poi se verrà qualcosa in più ben venga, ma il nostro obiettivo è il mantenimento della categoria.”