Giudice Sportivo, Eccellenza: le sanzioni settimanali, tre turni a Sanci e Musso

CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 13/11/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BUSI MORRIS (RIVASAMBA H.C.A.)
AMMONIZIONE (II INFR)
COSTAMAGNA LORENZO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
AMMONIZIONE (I INFR)
GABELLI LEONARDO (RIVASAMBA H.C.A.)
GARE DEL 17/11/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA Euro 100,00
CAMPOMORONE SANT OLCESE Per il comportamento di un gruppo di propri sostenitori in campo avverso che, dal 14' del 1º t. e fine al termine sella gara, inveivano ripetutamente nei confronti della terna, rivolgendo espressioni ingiuriose ed irriguardose
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 5/12/2019
BELVEDERE ROBERTO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
A CARICO DI ALLENATORI
AMMONIZIONE (II INFR)
CAVERZAN ANDREA (OSPEDALETTI CALCIO)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E
MUSSO FILIPPO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
Senza alcuna possibilità di giocare la palla, interveniva da tergo su un avversario, colpendolo con un calcio di forte intensità ad uno stinco, senza conseguenze lesive.
SANCI GABRIELE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
Colpiva un avversario con una gomitata sul basso costato, senza conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
FAEDO STEFANO (FINALE)
YMERI ARTURO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E
TAKU STIVEN (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
A fine gara, notando che in tribuna i sostenitori delle due squadre venivano alle mani, scavalcava la rete di recinzione, per andare a dividere i contendenti e rientrava negli spogliatoi dal passaggio della tribuna.
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
AMBESI ELIA (OSPEDALETTI CALCIO)
BUSI MORRIS (RIVASAMBA H.C.A.)
CUNEO SIMONE (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
OLIVIERO FABIO (ANGELO BAIARDO)
IRACI DANIELE (BUSALLA CALCIO)
DAMONTE ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
SANCINITO DAVIDE (IMPERIA)
SEVERI EDOARDO (RIVASAMBA H.C.A.)
AMMONIZIONE (III INFR)
FRANCO RICCARDO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
GARGIULO JUAN PABLO (ALBENGA 1928)
OLIVIERI GIANLUCA (ALBENGA 1928)
DODERO MATTEO (ATHLETIC CLUB LIBERI)
CAPPELLANO ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
CURABBA MORENO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
CAPRA EDOARDO (IMPERIA)
NEGRO ANDREA (OSPEDALETTI CALCIO)
BERTUCCELLI GIUSEPPE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
DONATO NICOLA (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
PANEPINTO FABIO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)
AMMONIZIONE (II INFR)
GRECO ALESSANDRO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
MOMBELLONI GIORGIO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
PROVENZANO DENIS (ANGELO BAIARDO)
LEMBO GIOVANNI (ATHLETIC CLUB LIBERI)
CASTRO MATIAS ROMAN (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
RIGGIO LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
BOTTINO SIMONE (PIETRA LIGURE 1956)
D ARCANGELO EDOARDO (PIETRA LIGURE 1956)
EN NEJMY YOUNSESS (PIETRA LIGURE 1956)
KAMBO DYLAN (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
GABELLI LEONARDO (RIVASAMBA H.C.A.)
VOTTERO MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)
AMMONIZIONE (I INFR)
TAKU STIVEN (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
CAMERA LORENZO (ANGELO BAIARDO)
DEL VECCHIO GIOVANNI ANDREA (ATHLETIC CLUB LIBERI)
PIEMONTESE DANIELE (BUSALLA CALCIO)
FERRARA LUCA (FINALE)
ROCCA ANDREA (FINALE)
SPALTRO ELIAS (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
ALASIA GIAN MARCO (OSPEDALETTI CALCIO)
MURRU MICHAEL (PIETRA LIGURE 1956)
RISSO LORENZO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
COPELLO MANUEL (RIVASAMBA H.C.A.)
LATIN MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)
CAPO CARLO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)