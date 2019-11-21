Giudice Sportivo, Prima Categoria A: tre giornate a Dahmani e Canaparo, una per Gallo e Lovesio

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 17/11/2019
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/11/2019
LEVRATTO FABRIZIO (MILLESIMO CALCIO)
A CARICO DI ALLENATORI
AMMONIZIONE (III INFR)
GIUNTA ALESSANDRO (SOCCER BORGHETTO)
A CARICO ASSISTENTI ARBITRO
SQUALIFICA FINO AL 28/11/2019
FERRARI MASSIMO (PONTELUNGO 1949)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E
DAHMANI JALAL (BORGHETTO 1968)
Colpiva un avversario con una testata al petto, senza conseguenze lesive
CANAPARO LUCA (OLIMPIA CARCARESE)
Colpiva un avversario con un pugno all'addome, senza conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
GALLO ANDREA (BORGHETTO 1968)
LOVESIO ANDREA (LETIMBRO 1945)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (III INFR)
BIANCO ANTONIO (AREA CALCIO ANDORA)
SAINO FILIPPO (AURORA CALCIO)
TORRENGO ANDREA (AURORA CALCIO)
COLLI LUCA (BAIA ALASSIO CALCIO)
DE MADRE DAVIDE (MILLESIMO CALCIO)
MAZZA JOSHUA GABRIEL (OLIMPIA CARCARESE)
MAGNANI DANIELE (QUILIANO&VALLEGGIA)
AMMONIZIONE (II INFR)
MOLINARI GIOVANNI (ALTARESE)
PATERNO VINCENZO (AREA CALCIO ANDORA)
LAUDANDO GAETANO (AURORA CALCIO)
DAHMANI JALAL (BORGHETTO 1968)
GALLO ANDREA (BORGHETTO 1968)
LEOCADIA MATTEO (BORGHETTO 1968)
LITTARELLI LUCA (BORGHETTO 1968)
VALENZISE TOMMASO (CARLIN S BOYS)
PROTELLI ANDREA (MILLESIMO CALCIO)
ZIZZINI MARCO (OLIMPIA CARCARESE)
CANEVA ANDREA (PONTELUNGO 1949)
CARPARELLI MARCO (SOCCER BORGHETTO)
RISTAGNO SAMUEL (SOCCER BORGHETTO)
AMMONIZIONE (I INFR)
MARSIO MANUEL (ALTARESE)
DI NOTO SAMUELE (AURORA CALCIO)
RUSSO GIULIO (AURORA CALCIO)
MANELLI MATTEO (BORGHETTO 1968)
FONTANA GIOVANNI (CARLIN S BOYS)
FRUMENTO MATTIA (LETIMBRO 1945)
MORIELLI RICCARDO (MILLESIMO CALCIO)
MONTE CLAUDIO (PONTELUNGO 1949)
PIAZZA FEDERICO (PONTELUNGO 1949)
VITTORI ANDREA (QUILIANO&VALLEGGIA)
GATTUSO SIMONE (SOCCER BORGHETTO)
DOCI GENTIAN (SPERANZA 1912 F.C.)