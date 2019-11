Giudice Sportivo, Promozione: sono dodici i giocatori fermati per almeno un turno

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 13/11/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA.

FINO AL 5/12/2019

COSTAMAGNA DAVIDE (DIANESE E GOLFO 1923)

A CARICO DI ALLENATORI AMMONIZIONE (II INFR)

CUCURNIA PAOLO (COLLI ORTONOVO)





A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

ARENA MANUEL RICCARDO (FORZA E CORAGGIO) (Infrazione rilevata da un AA)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

GARIBBO LUCA (DIANESE E GOLFO 1923)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

PALAGI MATTEO (COLLI ORTONOVO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GIORDANO RAFFAELE (FORZA E CORAGGIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

DEL SANTO MANUEL (CADIMARE CALCIO)

GIANNINI TOMMASO (CADIMARE CALCIO)

SARTI SIMONE (CADIMARE CALCIO)

BONELLI ANDREA (COLLI ORTONOVO)

CUCURNIA NICOLO (COLLI ORTONOVO)

FALZONE DENIS (DIANESE E GOLFO 1923)

MIRAGLIA DANIELE (DIANESE E GOLFO 1923)

DELVIGO TOMMASO (FORZA E CORAGGIO)

MOZZACHIODI NICCOLO (FORZA E CORAGGIO)

NATALE ILARIO (FORZA E CORAGGIO)

AGRO GABRIEL (LEVANTO CALCIO)

TADDEI ALESSANDRO (VALDIVARA 5 TERRE)

AMMONIZIONE (II INFR)

SARTI ALESSANDRO (CADIMARE CALCIO)

VACCHINO DAVIDE (COLLI ORTONOVO)

LAERA FABIO (DIANESE E GOLFO 1923)

MEHMETAJ DENIS (DIANESE E GOLFO 1923)

AMORFINI LUCA (FORZA E CORAGGIO)

NACLERIO MATTEO (VALDIVARA 5 TERRE)

RIAJ MOHAMED (VALDIVARA 5 TERRE)

INCORVAIA GABRIELE (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (I INFR)

BORTOLINI GIOVANNI (DIANESE E GOLFO 1923)

NARDINI MATTEO (VALDIVARA 5 TERRE)

ZULOAGA CONTRERAS JONATHAN LUIS (VELOCE 1910)

GARE DEL 17/11/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

AMMONIZIONE (II INFR)

ZITO GIACINTO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

AGATA DIMITRI (LEVANTO CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA

BASTIANELLI CLODIO (CANALETTO SEPOR)

AMIRANTE SALVATORE (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DI SOMMA ANDREA (LITTLE CLUB JAMES)

AMMONIZIONE (I INFR)

POGGI GUIDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

DI SOMMA ANDREA (LITTLE CLUB JAMES)

Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento, rivolgeva al ddg un'espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

ANDREONI GIOVANNI (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

SOFIA GIACOMO (CELLE LIGURE)

BUFFO MANUEL (SAMMARGHERITESE 1903)

TIOLA FEDERICO (VELOCE 1910)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

BACIGALUPO MATTIA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

PILI FILIPPO (LEGINO 1910)

VIGNOLO FILIPPO (LITTLE CLUB JAMES)

VANZILLOTTA CARLO (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

NDIAYE MOHAMETAUROLATY (BRAGNO)

ANSALDO FABIO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

MILICI ALESSIO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CORVI LUCA (FORZA E CORAGGIO)

GAMBARELLI FILIPPO (SAMMARGHERITESE 1903)

CARDINI ANDREA (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PALAGI MATTEO (COLLI ORTONOVO)

SELIMI GERSI (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

GIRIBALDI LUCA (BRAGNO)

PIETROSANTI ALESSIO (BRAGNO)

SCERRA LORENZO (BRAGNO)

CAMPAGNI NICOLO (CANALETTO SEPOR)

MAROZZI MATTEO (CANALETTO SEPOR)

CAMPIGLI MATTEO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BISIO ALESSIO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

CIMIERI ANURA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

AMORFINI LUCA (FORZA E CORAGGIO)

STELLA FEDERICO (FORZA E CORAGGIO)

DORIGO FEDERICO (LEGINO 1910)

MARASCO GENNARO (LEVANTO CALCIO)

RIGHETTI DIMITRI (LEVANTO CALCIO)

ROMANO THOMAS (LEVANTO CALCIO)

DE VECCHI ALBERTO (LITTLE CLUB JAMES)

SANNI SIMONE (LITTLE CLUB JAMES)

PAVONE ALESSIO (PRAESE 1945)

GAMBACORTA LUCA (TAGGIA)

BOCCHIA FEDERICO (VALDIVARA 5 TERRE)

LETO DAVIDE (VALLESCRIVIA 2018)

INCORVAIA GABRIELE (VELOCE 1910)

ADDIEGO FILIPPO (VENTIMIGLIACALCIO)

GALLO GIUSEPPE (VENTIMIGLIACALCIO)

GUELFI LUCA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

POGGIOLI SAMUELE (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

KUCI ERALDO (BRAGNO)

MAIA STEFANO (BRAGNO)

BERTAGNA ALESSANDRO (CADIMARE CALCIO)

PESCO MATTEO (CAMPOROSSO)

FAZIO MATTEO (CANALETTO SEPOR)

ALTAMORE MATTIA (CELLE LIGURE)

RAIOLA STEFANO (CELLE LIGURE)

BADOINO ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

VALCAVI EMANUELE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

BOSCHINI ANDREA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

NICORA MATTEO (LEVANTO CALCIO)

VALENTINI NICOLO (MAGRA AZZURRI)

RASO ANDREA (MARASSI 1965)

STEFANZL ROMAN JAVIER (MARASSI 1965)

CINARDO SIMONE (PRAESE 1945)

MORANDO NICOLA (PRAESE 1945)

CANELLA FRANCESCO (SAMMARGHERITESE 1903)

GUIDETTI MATTEO (SERRA RICCO 1971)

LOBASCIO GIULIANO (SERRA RICCO 1971)

MICELI ARMANDO (TAGGIA)

NARDINI MATTEO (VALDIVARA 5 TERRE)

EL ATIKI MOHAMMED (VALLESCRIVIA 2018)

MAISANO FRANCESCO (VALLESCRIVIA 2018)

NORRITO LUCA (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (I INFR)

ROLANDO NICOLO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

CRUDO VINCENZO (CAMPOROSSO)

PIANTONI MATTIA (CAMPOROSSO)

ANTONELLI DAVIDE (CANALETTO SEPOR)

RODRIGUEZ MARIA RANIELE (CANALETTO SEPOR)

MARTINI SIMONE (DIANESE E GOLFO 1923)

TARICCO FEDERICO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

VALENTI EMILIANO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

MASSARO DANIELE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

PRADO ARTEAGA MARIO S. (GOLIARDICAPOLIS 1993)

BERTORA SIMONE (LEGINO 1910)

INSOLITO FRANCESCO (LOANESI S.FRANCESCO)

SZERDI SANTIAGO (LOANESI S.FRANCESCO)

PIETRA ALESSANDRO (MAGRA AZZURRI)

GHIGLIA SAMUELE (MARASSI 1965)

ROBOTTI GABRIELE (MARASSI 1965)

BOSETTI LORENZO (SAMMARGHERITESE 1903)

CAVICCHIA GIULIO (TAGGIA)

DEGANO ANDREA (VALDIVARA 5 TERRE)

MUKAJ MATTEO (VALLESCRIVIA 2018)