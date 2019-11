Pietra Ligure, approvata la manifestazione d'interesse per la gestione di tre strutture sportive

Il Comune di Pietra Ligure comunica che con determinazione n. 453/Sport del 15/11/2019 è stata approvata la manifestazione d'interesse per l'affidamento della gestione, per il periodo che va dall'1/1/2020 al 31/12/2022, del complesso sportivo situato in Viale della Repubblica n. 74 (Palazzetto dello Sport "Brigida S. Ghirardi"), dell'attività di beach volley da svolgersi sulla spiaggia libera attrezzata di levante (Corso Italia) e del campo sportivo da basket di Via San Francesco.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Protocollo dell'Ente entro e non oltre le ore 12.30 di martedì 26 novembre.

Il Palazzetto dello Sport "Brigida S. Ghirardi" è la casa pietrese della ginnastica, del basket, del volley e del judo. Il campo da beach volley sulla spiaggia libera attrezzata di levante, invece, riguarda una porzione di litorale dove nella stagione estiva viene installata una struttura in grado di ospitare 2 campi da beach volley (12 x 24 mt per ogni campo da gioco) dotati di impianto di illuminazione con relative docce e spogliatoi.

Infine, il campo da basket all'aperto in via San Francesco: con la concessione da parte dell'Ente, il concessionario si assume l'onere di garantire la custodia, la pulizia e la manutenzione ordinaria delle attrezzature, l'apertura dell'impianto dalle ore 9.00 alle ore 21.00 e l'uso pubblico.