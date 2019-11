ALLERTA ROSSA SUL PONENTE, GENOVESATO E VALBORMIDA: in arrivo un forte peggioramento meteo

Come previsto nelle scorse ore, l'Arpal ha elevato in maniera radicale il grado di allerta meteo per la giornata di domani, a causa del pesante peggioramento meteo atteso tra la nottata odierna e l'inizio di domenica.

Livello rosso su Ponente Ligure (a partire dalle ore 6 di sabato we novembre) dino alle ore 23:00), mentre su levante savonese e genovesato l'allerta massima scatterà dalla mezzanotte.

In valbormida via al livello rosso dalla mezzanotte nei bacini piccoli e medi, mentre partirà dalle ore 6 su quelli grandi.

L'allerta rossa nelle zone B e D sarà preceduta dal livello arancione a partire dalle 18:00 odierne, motivo per cui numerosi impianti sportivi saranno precauziolamente chiusi già a partire dal tardo pomeriggio.

Per consultare il bollettino Arpal CLICCA QUI