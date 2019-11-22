Calcio dlettantistico: L'ELENCO COMPLETO DELLE GARE RINVIATE DAL COMITATO REGIONALE LIGURE

Visto il bollettino odierno diramato da ARPAL Liguria per la giornata di sabato 23 novembre e viste le disposizioni del Comitato Regionale Liguria in caso di allerta meteo, si trascrivono, di seguito, le gare rinviate d’ufficio:
PRIMA CATEGORIA GIRONE A - 7 GIORNATA
AURORA CALCIO - OLIMPIA CARCARESE
PRIMA CATEGORIA GIRONE B - 10 GIORNATA
A CIASSETTA - A.N.P.I.SPORT E.CASASSA
BARGAGLI SAN SIRO - SAN DESIDERIO
CA DE RISSI SAN GOTTARDO - VOLTRESE VOLTUR
CELLA 1966 - MURA ANGELI
MULTEDO - TORRIGLIA
OLIMPIC 1971 - MIGNANEGO
SAN QUIRICO BURLANDO - COGORNESE
SORI - SUPERBA CALCIO
JUNIORES DI ECCELLENZA GIONE A - 11 GIORNATA
ALBENGA - CAMPOMORONE
CAIRESE - VALLESCRIVIA
CERIALE - SESTRESE
FINALE - SERRA RICCO'
FOORBALL GENOVA CALCIO - VARAZZE
IMPERIA - ARENZANO
PIETRA LIGURE - MOLASSANA
GIRONE B - 11 GIORNATA
ANPI SPORT E CASASSA - GOLIARDICAPOLIS
ATHLETIC CLUB LIBERI - VALDIVARA 5 TERRE
RIVASAMBA - GENOVESE BOCCADASSE
TARROS SARZANESE - ANGELO BAIARDO
REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C GIRONE A - 4 GIORNATA
RAPALLO RIVAROLESE - RIVA LIGURE
SANTO STEFANO - TIGULLIO CALCIO
GENOVA CALCIO A CINQUE - SANTA MARIA 2012
LAVAGNA CALCIO A 5 - CITTA' GIARDINO MARASSI
JUNIORES UNDER 19 FEMMINILE GIRONE A - 4 GIORNATA
CAMPOMORONE LADY - LEVANTE C PEGLIESE
FOOTBALL GENOVA CALCIO - CALCIO FEMMINILE SUPERBA
GENOA CFC - DON BOSCO VALLECROSIA INTEMELIA
UNDER 17 REGIONALE MASCHILE
GIRONE A - 5 GIORNATA
SESTRESE - SAMPIERDARENESE
OSPEDALETTI - LEGINO
GIRONE B - 5 GIORNATA
ANGTELO BAIARDO - GOLIARDICAPOLIS
DON BOSCO SPEZIA - MOLASSANA BOERO
FOOTBALL CLUB BOGLIASCO - ARCI PIANAZZA
LIGORNA - TARROS SARZANESE
ALLIEVI UNDER 17 REGIONALI FEMMINILE
NOVARA - SAMPDORIA
UNDER 16 REGIONALI MASCHILI GIRONE A - 5 GIORNATA
SANREMESE - SAVONA
SERRA RICCO' - SESTRESE
GIRONE B - 5 GIORNATA
GOLIARDICAPOLIS - ENETELLA
LEVANTO - ANGELO BAIARDO
VALDIVARA 5 TERRE - GOLFOPARADISOPRORECCO
UNDER 15 REGIONALI MASCHILI
GIRONE B - 5 GIORNATA
ATHLETIC CLUB LIBERI - LITTLE CLUB JAMES
MOLASSANA BOERO - RIVASAMBA
GIOVANISSIMI REGIONALI FEMMINILI GIRONE A - 4 GIORNATA
VIRTUS ENTELLA - GENOA CFC
UNDER 14 REGIONALI MASCHILI GIRONE A - 5 GIORNATA
FOOTBALL GENOVA CALCIO - CAIRESE
SERRA RICCO' OSPEDALETTI
UNDER 17 CALCIO A 5 REGIONALI MASCHILI GIRONE A - 3 GIORNATA
CDM FUTSAL GENOVA - FOLLO CALCIO
CITTA' GIARDINO MARASSI - BORGORATTI
FULGOR 1909 - VECCHIO CASTAGNA QUARTO
UNDER 15 CALCIO A 5 REGIONALI MASCHILI GIRONE A - 4 GIORNATA
CDM FUTSAL - POLISPORTIVA CANEVARI
CITTA' GIARDINO MARASSI - CDM FUTSAL GENOVA