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Calcio | 22 novembre 2019, 16:58

Calcio dlettantistico: L'ELENCO COMPLETO DELLE GARE RINVIATE DAL COMITATO REGIONALE LIGURE

Il comunicato federale

Calcio dlettantistico: L'ELENCO COMPLETO DELLE GARE RINVIATE DAL COMITATO REGIONALE LIGURE

Visto il bollettino odierno diramato da ARPAL Liguria per la giornata di sabato 23 novembre e viste le disposizioni del Comitato Regionale Liguria in caso di allerta meteo, si trascrivono, di seguito, le gare rinviate d’ufficio:

 

PRIMA CATEGORIA GIRONE A - 7 GIORNATA

AURORA CALCIO - OLIMPIA CARCARESE 

 

PRIMA CATEGORIA GIRONE B - 10 GIORNATA

A CIASSETTA - A.N.P.I.SPORT E.CASASSA

BARGAGLI SAN SIRO - SAN DESIDERIO

CA DE RISSI SAN GOTTARDO - VOLTRESE VOLTUR

CELLA 1966 - MURA ANGELI

MULTEDO - TORRIGLIA

OLIMPIC 1971 - MIGNANEGO

SAN QUIRICO BURLANDO - COGORNESE

SORI - SUPERBA CALCIO

 

JUNIORES DI ECCELLENZA GIONE A - 11 GIORNATA

ALBENGA - CAMPOMORONE

CAIRESE - VALLESCRIVIA

CERIALE - SESTRESE

FINALE - SERRA RICCO'

FOORBALL GENOVA CALCIO - VARAZZE

IMPERIA - ARENZANO

PIETRA LIGURE - MOLASSANA

 

GIRONE B - 11 GIORNATA

ANPI SPORT E CASASSA - GOLIARDICAPOLIS

ATHLETIC CLUB LIBERI - VALDIVARA 5 TERRE

RIVASAMBA - GENOVESE BOCCADASSE

TARROS SARZANESE - ANGELO BAIARDO

 

REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C GIRONE A - 4 GIORNATA

RAPALLO RIVAROLESE - RIVA LIGURE

SANTO STEFANO  - TIGULLIO CALCIO

GENOVA CALCIO A CINQUE - SANTA MARIA 2012

LAVAGNA CALCIO A 5 - CITTA' GIARDINO MARASSI

 

JUNIORES UNDER 19 FEMMINILE GIRONE A - 4 GIORNATA

CAMPOMORONE LADY - LEVANTE C PEGLIESE

FOOTBALL GENOVA CALCIO - CALCIO FEMMINILE SUPERBA

GENOA CFC - DON BOSCO VALLECROSIA INTEMELIA

 

UNDER 17 REGIONALE MASCHILE 

GIRONE A - 5 GIORNATA

SESTRESE - SAMPIERDARENESE

OSPEDALETTI - LEGINO

 

GIRONE B - 5 GIORNATA

ANGTELO BAIARDO - GOLIARDICAPOLIS

DON BOSCO SPEZIA - MOLASSANA BOERO

FOOTBALL CLUB BOGLIASCO - ARCI PIANAZZA

LIGORNA - TARROS SARZANESE

 

ALLIEVI UNDER 17 REGIONALI FEMMINILE

NOVARA - SAMPDORIA

 

UNDER 16 REGIONALI MASCHILI GIRONE A - 5 GIORNATA

SANREMESE - SAVONA

SERRA RICCO' - SESTRESE

 

GIRONE B - 5 GIORNATA

GOLIARDICAPOLIS - ENETELLA

LEVANTO - ANGELO BAIARDO

VALDIVARA 5 TERRE - GOLFOPARADISOPRORECCO

 

UNDER 15 REGIONALI MASCHILI

GIRONE B - 5 GIORNATA

ATHLETIC CLUB LIBERI - LITTLE CLUB JAMES

MOLASSANA BOERO - RIVASAMBA

 

GIOVANISSIMI REGIONALI FEMMINILI GIRONE A - 4 GIORNATA

VIRTUS ENTELLA - GENOA CFC

 

UNDER 14 REGIONALI MASCHILI GIRONE A - 5 GIORNATA

FOOTBALL GENOVA CALCIO - CAIRESE

SERRA RICCO' OSPEDALETTI

 

UNDER 17 CALCIO A 5 REGIONALI MASCHILI GIRONE A - 3 GIORNATA

CDM FUTSAL GENOVA - FOLLO CALCIO

CITTA' GIARDINO MARASSI - BORGORATTI

FULGOR 1909 - VECCHIO CASTAGNA QUARTO

 

UNDER 15 CALCIO A 5 REGIONALI MASCHILI GIRONE A - 4 GIORNATA

CDM FUTSAL - POLISPORTIVA CANEVARI

CITTA' GIARDINO MARASSI - CDM FUTSAL GENOVA

redazione

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