Calcio giovanile: sospese tutte le attività nelle delegazioni di Savona e Imperia per la giornata di sabato

Insieme al comunicato del Comitato Regionale, anche le delegazioni provinciali hanno confermato la sospensione totale dell'attività calcistica per la giornata di domani nelle province di Savona e Imperia.

Dagli Juniores di Secondo Livello, a scendere, tutta l'attiivà. come da regolamento, è stata sospesa e rinviata d'ufficio.

Il comunicato:

ALLERTA METEO ROSSA SABATO 23/11/19

E’ STATA EMANATA DALL’ARPAL L’ALLERTA METEO ROSSA PER LA GIORNATA DI SABATO 23/11/19 CONSEGUENTEMENTE TUTTE I CAMPIONATI , TORNEI E LE ATTIVITA’ PER LA GIORNATA SONO RINVIATI D’UFFICIO COME DA REGOLAMENTO