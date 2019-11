Calcio dilettantistico: in tarda mattinata il nuovo bollettino Arpal, si attendono novità sul possibile rinvio delle partite domenicali

Con l'emanazione dell'allerta rossa, la sicurezza per tutti i tesserati è stata garantita nella giornata odierna, complice l'automatica chiusura di tutti gli impianti ponentini.

Ora però bisogna capire cosa accadrà domani, con le gare in calendario delle Prime Squadre, e per farlo bisognerà attendere i bollettini Arpal per la giornata di domenica.

Un primo bollettino sarà emesso nella tarda mattinata, ma non è escluso che il livello di allerta possa essere aggiornato nel corso del pomeriggio, anche a secondo degli effetti che la pioggia avrà provocato sul suolo della nostra regione.

Secondo le ultime previsioni le precipitazioni più intense potrebbero arrivare a lambire, a livello temporale, proprio il fischio di inizio delle partite, motivo per cui bisognerà monitorare l'evolversi della situazione davvero ora dopo ora.

In caso di un prolungamento a domenica pomeriggio dell'allerta rossa a domenica pomeriggio gli impianti saranno chiusi di ufficio e le squadre in trasferta non potranno partire o attraversare territori dove verrà (eventualmente) emanato il massimo livello di allerta.

in caso di allerta arancione, invece, chiuderanno come da prassi gli impianti dei seguenti comuni: