Giudice Sportivo, Seconda Categoria A: tre turni di squalifica a Diallo, due a Schievenin

Campionato Seconda Categoria Girone “A”
GARE DEL 17/11/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI ALLENATORI AMMONIZIONE (I INFR)
SPARAVENTI STEFANO (CERVO 2016)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E
DIALLO SALIF (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)
reagendo ad una scorrettezza di un avversario, a gioco fermo, lo colpiva con una manata al naso procurando fuoriuscita di sangue.
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
SCHIEVENIN FABRIZIO (ONEGLIA CALCIO)
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
QUAGLIA ANDREA (ONEGLIA CALCIO)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
SCABURRI ERMES (CERVO 2016)
AMMONIZIONE (III INFR)
SAJETTO GIAMMARCO (CARLIN S BOYS)
AMMONIZIONE (II INFR)
ASCONIO ALESSANDRO (ATLETICO ARGENTINA)
CANTON LORENZO (CARLIN S BOYS)
VALENTE KRISTIAN (CERVO 2016)
VINAI YURI (CERVO 2016)
BELLA SALVATORE (ONEGLIA CALCIO)
PIPPIA ANDREA (ONEGLIA CALCIO)
PELLICCIONE FRANCESCO (SAN BARTOLOMEO CERVO)
GIAMPA LUCA (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
CAPOZUCCA DANIELE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)
AMMONIZIONE (I INFR)
PORTA FEDERICO (ACADEMY ALBISSOLA F C)
XHURI GLEDI (ACADEMY ALBISSOLA F C)
ALLISIARDI FABIO (BORGIO VEREZZI)
BERTOZZI FILIPPO (BORGIO VEREZZI)
BONGIOVANNI ANDREA (CARLIN S BOYS)
MODESTI OMAR (CERVO 2016)
SORGI NIKOLAS (CERVO 2016)
COMBI MATTIA (ONEGLIA CALCIO)
ANFOSSI DAVIDE (SANTO STEFANO)
NEGLIA MATTIA (SANTO STEFANO)
PANIZZI CLAUDIO (SANTO STEFANO)
ROMANELLI LUCA (SANTO STEFANO)
CAPUZZI TERRY (VIRTUS SANREMO CALCIO)