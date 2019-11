L'annuncio del Governatore Toti: "Allerta rossa fino alle 15:00 di domani sul Ponente Ligure e fino alle 12 sul Genovesato"

Il livello di allerta rossa è stato prolungato almeno fino alle ore 15:00 di domani sul Ponente Ligure, Valbormida compresa, come comunicato pochi istanti fa dal Governatore Giovanni Toti, mentre sul Genovesato e sul Levante savonese (Zona B) permarrà almeno fino alle ore 12:00, per poi passare in entrambi i casi in allerta gialla.

Resta da capire quale tipo di evoluzione meterologica e idrogeologica vi sarà, ma in assenza di ulteriori novità le partite in programma nelle zone interessate alle ore 14:30 saranno rinviate.

Il rinvio appare scontato anche per quelle squadre che dal territorio di Ponente dovranno recarsi in trasferta e la cui partenza verrebbe permessa al termine della stessa allerta rossa (giungendo sui campi ospiti inevitabilmente con forte ritardo)

La situazione è comunque a dir poco intricata, si attende ad ore il Comunicato del Comitato Regionale Ligure per dirimere ogni dubbio di sorta.

Per consultare il bollettino Arpal CLICCA QUI