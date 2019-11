Rugby Savona: si riparte contro il Pro Recco (tempo permettendo)

Domenica il Rugby Savona ospiterà per il campionato C 1 di Rugby alla Fontanassa, ore 14.30, il Pro Recco, tempo permettendo.





L’inciso è doveroso viste le previsioni, con la speranza, e non solo per l’eventuale rinvio dell’impegno sportivo, che non siano portatrici di disagi alla comunità.





Se incontro sarà, le squadre in campo rappresentano rispettivamente il vertice ed il fondo della classifica, con un notevole divario tecnico, almeno sulla carta. Questo perché ogni partita ha la sua storia e impegni presi con leggerezza hanno dato più volte risultati sorprendenti.





Il Recco è la seconda squadra della compagine che milita in serie A, teoricamente il bacino comunicante che permette ai rincalzi di mantenere il clima partita; nelle tre partite disputate si registra poca storia con Amatori Genova e Cus Pavia, mentre l’incontro con Union Imperia è stato più combattuto e si è chiuso con l’onorevole sconfitta per 22 a 10.





A Savona la squadra di Costantino si è allenata, anche qui tempo permettendo, con scrupolo e concentrazione. Il percorso tracciato vuole portare ad un miglioramento del gioco indipendentemente dall’avversario e con questo spirito l’intensità degli allenamenti non è certo diminuita. Si vuole costruire un gioco con schemi ed automatismi che risolva situazioni di equilibrio, che possa spostare a favore dei biancorossi incontri difficili con avversari alla pari sui fondamentali.





Il Recco giunge a proposito, un test che verifichi il lavoro effettuato in condizioni non esasperate.









Michele Messina













Campionato di Serie C1- poule B, quarta giornata:





Rugby Savona - Pro Recco (arb. Alessandro Torazza di Genova)

Union Riviera IM - Amatori Ge ( arb francesco Orsini di Torino)

riposo Fedrigari Cus Pavia





CLASSIFICA dopo la terza giornata: Fedrigari Cus Pavia 15, Savona 8 (*), Amatori Ge (*) 5, Union Imperia 4, Pro Recco 0

(*) un incontro in meno