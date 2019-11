Calcio. Savona, arriva anche la prima vittoria esterna della stagione. De Paola: "Ligorna avversario scorbutico, complimenti ai ragazzi per l'approccio alla gara"

Dopo tre pareggi dal 2016 ad oggi, il Savona riesce a sfatare il tabù Ligorna, espugnando il campo dei genovesi per 3 reti a 2. Un risultato importante che permette agli striscioni di scalare ulteriormente la classifica e di portarsi a -5 dalla vetta, in attesa delle altre gare rinviate questo pomeriggio.

"È una grande vittoria - sottolinea mister Luciano De Paola - giocare su questo campo non è facile, il Ligorna è una squadra ostica che sa mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Siamo stati bravi a sbloccare subito la gara con Buratto e Siani, ricalcando in linea di massima la prestazione di domenica scorsa con il Ghivizzano".

Nella ripresa è arrivata poi la reazione dei genovesi, ai quali però non sono bastati i gol di Danovaro e Castorani : "Potevamo gestire meglio alcune situazioni - aggiunge il tecnico degli striscioni - ma nel complesso è stata una giornata positiva".

E domenica arriva il derby contro la Sanremese, con De Paola che lancia subito la sfida: "Preparemo bene anche questa...".

Infine un pensiero per la popolazione savonese, duramente colpita dalle incessanti piogge degli ultimi giorni: "Siamo tutti quanti colpiti per quanto accaduto sul territorio, inevitabile rivolgere un pensiero alla cittadinanza e alle persone che stanno vivendo momenti così complicati".