Calcio. Serie D, Ligorna e Savona provano a scansare piogge, frane e allerte: match al momento confermato alle ore 15.00

Tra allerte, frane, alluvioni e piogge incessanti che stanno mettendo in ginocchio la Liguria da venerdì mattina, ci sono due squadre del girone A di Serie D che proveranno a scendere regolarmente in campo nonostante il rinvio di quasi tutte le gare dei campionati di Eccellenza e Promozione.

Ligorna e Savona, infatti, si troveranno di fronte alle ore 15.00 sul rinnovatissimo sintetico di Molassana, dove l'allerta rossa, così come nel levante savonese, cesserà a mezzogiorno, diventando "solamente" di livello giallo.

Parola quindi al rettangolo verde, soprattutto in casa Savona, dopo un'altra settimana a dir poco movimentata: i problemi societari sono ormai sotto gli occhi di tutti, in attesa che gli incontri tra dirigenza e amministrazione comunale previsti per la giornata di martedì possano portare buone notizie a tutto l'ambiente biancoblù.

Mister De Paola, dove le convincenti prestazioni degli ultimi venti giorni, cerca di pensare esclusivamente al campo, riconfermando in blocco il 4-3-3 visto all'opera domenica scorsa contro il Ghivizzano: dovrebbero infatti accomodarsi in panchina i rientranti Tripoli e Lazzaretti, con Obodo tornato a disposizione dopo un lungo periodo di assenza.

Tra le file genovesi nessuna novità a livello tattico: Luca Monteforte ripartirà dal collaudatissimo 3-4-3, con Chiarabini in campo dal primo minuto.

Salvo rinvii dell'ultimo minuto (da valutare il prossimo bollettino Arpal nella tarda mattinata), il fischio d'inizio del match è previsto per le ore 15.00, con livescore e aggiornamenti su Svsport.it