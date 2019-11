Calcio, Dego. I valbormidesi non mollano: "Botta durissima ma siamo in piedi". Giovedì la visita del presidente Ivaldi (FOTO)

Poche ore e tutto ciò che avevi ricostruito con entusiasmo, fatica e pazienza viene nuovamente portato via: risulta quando meno complicato riuscire a percepire cosa stiano provando i dirigenti e i tesserati del Dego, colpiti nuovamente dalla furie delle acque esattamente a due anni di distanza dall'ultimo alluvione.

La macchina della solidarietà si è subito attivata e a metà settimana è prevista la visita del presidente del Comitato Regionale Ligure, Giulio Ivaldi.

"Purtroppo il "day after" è peggio di quanto ci aspettassimo - racconta il ds Gianluca Bernasconi - e come si può vedere dalle foto non è rimasto praticamente nulla del nostro campo.

Dobbiamo farci forza e trovare subito soluzioni per proseguire la stagione della Prima Squadra e del Settore Giovanile.

Ci teniamo a ringraziare: la federazione nella persona del Presidente Ivaldi, che giovedì sarà a Dego per verificare di persona la situazione insieme anche all'amministrazione comunale, la società Olimpia Carcarese, da subito disponibile ad ospitarci e tutte, e sono state davvero tante, le società del comprensorio che si sono subito attivate in maniera davvero encomiabile offrendo campi, materiale ed aiuto concreto alle nostre squadre.

La botta è durissima, ma siamo in piedi!"