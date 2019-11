Calcio. L'Aic certifica i pagamenti regolari per i giocatori dell'Albissola, fideiussione escussa per Reggiana e Arzachena

E' stato emanato nelle scorse ore un comunicato da parte dell'AIC, l'Associazione Italiana Calciatori, in merito agli emolumenti dei giocatori di Albissola, Reggiana e Arzachena, relativi alla stagione sportiva 2018-2019.

Per quanto concerne i granata emiliani e i sardi, il pagamento è avvenuto tramite l'escussione della fideiussione depositata presso la Lega Pro, un provvedimento non necessario per il club ceramista, in quanto i pagamenti erano stati erogati nelle tempistiche previste.

Il comunicato:

"Completati i pagamenti degli ex tesserati di Reggiana e Arzachena grazie alla escussione, da parte della Lega Pro, delle fideiussioni rilasciate all'atto dell'iscrizione al campionato. Sono stati anche saldati direttamente dalla società gli arretrati dei calciatori in forza alla Albissola nella passata stagione sportiva".