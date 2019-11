Calcio, Rappresentativa Serie D: convocati Brignone del Savona, D'Antoni del Vado e Pellicanò della Sanremese

Primo appuntamento stagionale per la Rappresentativa Serie D del nuovo corso Giannichedda. La selezione coi migliori talenti del campionato dove figurano tre giocatori che militano in squadre liguri: Brignone (Savona), Pellicano’ (Sanremese) e Bellucci (Lavagnese ).

La rappresentativa si radunerà a Montichiari il 27 novembre per uno stage dedicato ai calciatori dell’area nord. Il gruppo dei 38 convocati è atteso entro le ore 12.30 presso il Centro Sportivo “Montichiarello” (via Boschetti di Sopra, 13/15), alleL ore 14 il test amichevole a ranghi contrapposti. Questi tutti i convocati di Giannichedda:

Sellitto Gianmarco 2002 Calvina

Rubbi Stefano 2002 Caravaggio

Scalera Gianmarco 2002 Ambrosiana

Mordenti Sergio 2001 Savignanese

Amato Giuseppe 2002 Pro Sesto

Tosi Federico 2002 Mantova

Tonoli Daniel 2002 Virtus CiseranoBergamo

Toure Yero 2002 Fanfulla

Scotto Samuele 2001 Fossano

Kojdheli Anxhelo 2003 Levico Terme

Pardini Lorenzo 2002 Lucchese

Palmiero Giuseppe 2001 Lentigione

Bernardini Davide 2002 Fanfulla

Pilotto Leonardo 2001 Campodarsego

Martimbianco Riccardo 2001 Mestre

De Carli Francesco 2001 Union Feltre

Kouda Rachid 2002 Folgore Caratese

Martone Fabio 2002 Caldiero Terme

Tronchin Simone 2002 Montebelluna

Chiesa Denis 2001 Belluno

Vallisa Lorenzo 2002 Scanzorosciate

Spencer Wesley Lorenzo 2002 Belluno

Zanetti Luca 2002 Legnago

Sartori Nicola 2002 Levico Terme

Pellicanò Francesco 2002 Sanremese

Barcellona Thijs 2002 Chieri

Abdulai Naet 2001 San Luigi

Bellucci Riccardo 2002 Lavagnese

De Paoli Filippo 2002 Union Feltre

Gambino Nicolò 2002 Verbania

D'Antoni Riccardo Maria 2002 Vado

Brignone Francesco 2001 Savona