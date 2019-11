Calcio, Seconda Categoria. Una Vadese super non intende fermare la sua corsa, Cosimo Giannone: "Un grande inizio al di sopra delle nostre aspettative. Campionato? Tutt'altro che chiuso"

L’allerta meteo ha fermato per questo weekend i campionati del nostro territorio, ma nonostante questo gli allenatori hanno dovuto mantenere alta la concentrazione dei giocatori, nonostante non si scendesse in campo. Si è quasi arrivati al giro di boa di questa stagione e per questo ogni punto perso adesso potrebbe risultare decisivo a fine campionato. Non lascia nulla al caso mister Tony Saltarelli, che con il successo in coppa di settimana scorsa si gode il 10 su 10 da inizio anno della sua Vadese. Atteggiamento confermato anche dalle parole di un veterano come Cosimo Giannone, che tiene i piedi per terra:

“Il successo contro il Calizzano ci lancia sempre più in questa nostra cavalcata. Un margine così ampio ci permette di affrontare l’Oneglia Calcio con il piccolo vantaggio di poter pareggiare nello scontro diretto, ma non è certo quello che noi cercheremo. Il rigore in avvio ci ha messo la sfida in discesa, ma complice anche una nostra ingenuità i giallorossi sono stati bravi a pareggiare. Siamo comunque riusciti a rimetterci subito in carreggiata e causa la loro inferiorità numerica siamo poi riusciti a dilagare.”

Un campionato che sembra già chiuso a fine novembre: “Non è certo così” – prosegue il fantasista – “Abbiamo iniziato al meglio, ma dobbiamo continuare su questa strada per poter fare qualcosa di buono. Squadre come Mallare, Plodio e Priamar stanno trovando la giusta forma e saranno veri e propri ossi duri per il titolo finale. Sono comunque certo che altre formazioni diranno la loro, per questo il campionato e tutt’altro che chiuso.”

Giannone, già tra le fila azzurro-granata nella scorsa stagione, esalta il gruppo Vadese: “Un inizio così fantastico non ce lo saremmo mai aspettati, 10 su 10 è certamente al di sopra delle nostre aspettative. I giocatori che si sono integrati in questa stagione ci hanno dato quel pizzico di esperienza che forse ci è mancata nei momenti determinanti della scorsa stagione. Con un gruppo così affiatato e determinato si possono fare veramente delle belle cose.”