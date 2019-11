Calciomercato. Torna in regione Elia Zunino, pronto per una nuova avventura

Questa estate aveva fatto parlare di sé per il suo trasferimento in Emilia Romagna tra le fila del Virtus Castelfranco, ma adesso è pronto a tornare nella sua Liguria, dopo un inizio di stagione abbastanza burrascoso.

Stiamo parlando del bomber Elia Zunino, che è adesso tornato a casa, in attesa di una nuova avventura.

L’ex giocatore di Pietra Ligure, Loanesi e Acqui non ha certo bisogno di presentazioni, visto che sono i goal a parlare per lui, ben 81 negli ultimi cinque campionati, conditi con un successo in Promozione con la maglia biancoazzurra.