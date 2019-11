Calcio, messaggi di solidarietà da parte delle squadre della Valle nei confronti del Dego

Quanto accaduto al Dego a seguito dei recenti eventi non ha lasciato di certo indifferenti le squadre del comprensorio valbormidese. C'è anche chi si è offerto per dare un aiuto concreto alla squadra. Nei prossimi giorni, notizie più precise su questo aspetto. Ecco i messaggi comparsi sulle pagine Facebook di Plodio, Olimpia Carcarese, Rocchettese e Millesimo.

Plodio

Dopo appena tre anni di nuovo la stessa storia...agli amici del Dego non auguriamo di rialzarsi in fretta, perché quello è scontato, loro hanno la pelle dura e non mollano mai, ma auguriamo che questo problema venga risolto definitivamente. Non bisogna approfittarsi della tenacia e dedizione dei nostri amici bianco blu ma bisogna assolutamente trovare una soluzione che possa far si che l' @asddego non sia in ginocchio ogni volta che ci siano precipitazioni un po' più abbondanti....Vi siamo vicini, mai come oggi...FORZA DEGO.

Rocchettese

Tanti sacrifici si fanno per tener vive o far ripartire società come le nostre, ed è triste assistere a questi momenti, specie se gente come voi li ha vissuti recentemente e ha avuto la forza di ripartire... forza cugini!

Millesimo

Vedere tanti sacrifici distrutti in poche ore fa veramente male, ma a Dego siete forti e organizzati, ripartirete anche questa volta. Sappiamo cosa vuol dire mettere impegno e passione per questo fantastico sport, le immagini che sono arrivate ci rattristano molto. Forza Dego siamo con voi!!! Non mollate!!

Olimpia Carcarese

Ancora un volta dovrete rialzarvi e lottare...ma non sarete soli.... #SiamoConVoi!