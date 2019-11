Calcio. Savona, giorni cruciali per il futuro del club biancoblù: nel pomeriggio faccia a faccia tra dirigenza e amministrazione comunale, a seguire la Terza Commissione

Se dal rettangolo di gioco le notizie sono più che confortanti, fatta eccezione per l'infortunio alla caviglia occorso a Fricano (per lui circa due mesi di stop) proprio negli ultimi secondi del match vinto dagli striscioni per 3-2 contro il Ligorna, restano da sciogliere ancora parecchi nodi legati alla situazione societaria del club biancoblù.

Le difficoltà non mancano, a partire dalla questione stadio, con il derby tra Savona e Sanremese in programma tra soli cinque giorni: il "Chittolina" sembra un'ipotesi complicata da percorrere per questioni di capienza e ordine pubblico, mentre al "Bacigalupo", dopo la semina avvenuta tra settembre e ottobre, l'erba è ricresciuta ad altezza ginocchio.

Un quadro generale a dir poco complicato, inserito all'interno di una situazione finanziaria non certo rassicurante: proprio per questi motivi, nel pomeriggio odierno, ci sarà l'attesissimo incontro tra la dirigenza del club biancoblù e l'amministrazione comunale, con l'obiettivo di evitare conseguenze drastiche e spiacevoli legate soprattutto alla concessione dello stadio. Particolarmente interessante sarà vedere chi si recherà, in rappresentanza del Savona Fbc, negli uffici di Palazzo Sisto dopo le dimissioni dell'ormai ex presidente Roberto Patrassi: possibile la presenza dei fratelli Fabio e Carlo Sergi (rispettivamente avvocato e commercialista del club), anche se la speranza di tutti è quella che facciano capolino in città i reali investitori trincerati ormai da quattro mesi dietro la famosa "cordata milanese".

Alle 16.00, inoltre, prenderà il via la Terza Commissione, in cui si cercherà di indagare in maniera dettagliata sulle condizioni dello stadio "Valerio Bacigalupo".