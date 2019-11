Prima Categoria. Quiliano&Valleggia ultimo, il presidente Landucci: "I risultati in Coppa ci hanno fatto staccare i piedi da terra. Ma credo nel gruppo"

"Il superamento del girone di Coppa Liguria in modo brillante e alcuni tornei estivi ci hanno fatto staccare i piedi da terra. Nel girone, abbiamo affrontato squadre del campionato e forse si è diffusa a livello inconscio l'idea che la stagione sarebbe stato facile".

Parole precise quelle del presidente Giorgio Landucci a commento dell'inizio di stagione del Quiliano&Valleggia, squadra secondo molti addetti ai lavori con un organico da prime posizioni che invece giace sul fondo della classifica con soli tre punti.



"A parte qualche elemento di esperienza, siamo un gruppo estremamente giovane. Siamo partiti con grande entusiasmo e mi auguro che presto lo si ritrovi. Pecchiamo di inesperienza, inevitabile, ma non dobbiamo mai perdere l'umiltà necessaria che serve per non sprofondare in questa categoria", commenta il numero uno bianco-rosso-viola, che poi riconosce come sia necessario dare presto una scossa in quanto è spesso difficile per squadre partite con altri obiettivi trovarsi impelagati nei bassifondi.



Nonostante la situazione di classifica precaria, Landucci non sembra intenzionato a intervenire pesantemente sul mercato. La fiducia nella rosa attuale è piena. "Sono convinto – conclude – che questa squadra abbia le qualità atletiche e tecniche per potersi risollevare. Ho piena fiducia in tutti i ragazzi, che sono in grado di esprimere un bel gioco, e nell'allenatore. Speriamo di recuperare nel più breve tempo possibile gli infortunati, Marouf e Marotta, e lato mercato valuteremo nel caso in cui si presentassero delle occasioni. Ma ripeto: credo in questo gruppo".