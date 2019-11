Calcio, Seconda Categoria B: la webcronaca di Calizzano - Priamar

CALIZZANO - PRIAMAR 0-1 (63' Cerato)

80' Costa in campo per la Priamar, esce l'acciaccato Velez. Ponte richiama Samid per Mao

76' intervento ruvido di Rasetto su Velez, Ferracin lascia correre

74' Cesari smarcato va di testa, anche in questo caso Richero non corre rischi

72' ancora un cambio per la Priamar, Jurato rileva Arrighi

71' Cerato va dalla medesima mattonella del gol, questa volta la mira non è all'altezza

66' nel Calizzano esce Loi, dentro Fazzari

63' GOL DELLA PRIAMAR! PUNIZIONE DI CERATO CHE TERMINA IN PORTA PROBABILMENTE SENZA DEVIAZIONI.

60' Coratella dal limite, pallone colpito troppo sotto e pallone alle stelle

59' Bresci richiama Mij, dentro Zecca

56' punizione di Buscaglia, conclusione battuta con sufficienza che non può che terminare alta

55' Cerato prova la giocata della settimana dalla settimana, colpi che l'ex punta del Bragno ha dimostrato di possedere, Richero accompagna con lo sguardo la sfera sul fondo

5' Loi ci prova dai 25 metri, sfera ampiamente a lato

1' nella Priamar fuori Bianco, dentro Coratella

1' inizia la ripresa

Secondo tempo

45' squadre negli spogliatoi

44' autostrada davanti a Bianco per la Priamar, Richero in uscita si gira e con un intervento casuale ma efficace respinge la conclusione.

40' Buscaglia stop e tiro in bello stile, Calcagno blocca. Iniziativa tecnicamente pregevole del centravanti giallorosso

38' Arrighi a terra, movimento innaturale della caviglia, ma il numero sette dei savonesi sembra poter rientrare

35' intervento su Bianco lanciato a rete, Ferracin lascia correre

33' Persano forza la conclusione dai 22 metri, l'iniziativa del numero 11 giallorosso non ha però efficacia

23' un tiro cross improvviso sfiora l'incocio dei pari del Calizzano, Priamar vicina al vantaggio

16' punizione di Cerato, proteste per un possibile tocco di mano in barriera

8' 4-4-2 per il Calizzano, Priamar con il centrocampo a rombo per il conseguente 4-3-1-2

6' la prima occasione del Calizzano arriva invece dalla bandierina, Catatore si libera ma con il piattone destro scentra la conclusione

2' prima occasione Priamar, disinnesca in extremis la retroguardia giallorossa

1' si parte!

Primo tempo

Calizzano. Richero, Canciani, Cantatore, Samid, E.Rasetto, Roascio, Briozzo, Stegaru, Loi, Buscaglia, Persano.

A disposizione: Trotta, Zunino, F. Rasetto, Estorchi, Borgna, Pesce, Bianco, Fazzari, Mao

Allenatore: Ponte.

Priamar: Calcagno, Cyrbja, Mij, Andriello, Cesari, Saturni, Arrighi, Bianco, Velez, Cerato, Colombi.

A disposizione: Quaranta, Hasani, Fanello, Jurato, Coratella, Mandaglio, Costa, Samuel, Zecca

Allenatore: Bresci

Arbitro: Ferracin di Savona