Ciclismo: Lapierre sarà name sponsor della Granfondo Internazionale Laigueglia

A partire dalla stagione 2020, la Granfondo Laigueglia si farà sempre più internazionale: il marchio francese di biciclette Lapierre sarà infatti partner della manifestazione, a sottolineare come la gara ligure sia sempre più un evento di richiamo non solo per l’Italia, ma anche e soprattutto per l’estero. La gara organizzata dal Gs Alpi è infatti la grande classica di apertura del calendario internazionale, e permette ai tanti amatori partecipanti di svolgere un primo importante test dopo la lunga stagione invernale.

“Quando abbiamo pensato a quale gran fondo italiana abbinare il marchio Lapierre, la scelta è ricaduta sulla Granfondo Internazionale Laigueglia. Contraddistinta dalla bellezza del territorio in cui si svolge che regala non solo un percorso di assoluto livello ma anche panorami mozzafiato, è anche ricca di contenuti: una classica del ciclismo amatoriale che comunque non ha perso tutta la sua freschezza, grazie anche a un’organizzazione di qualità. Abbiamo valutato poi il periodo dell’anno in cui si svolge e il conseguente entusiasmo di tutti gli iscritti, contenti di ritrovarsi in griglia di partenza dopo la pausa invernale. Sarà bello vedere tanti appassionati sulle strade della nostra Riviera”, afferma Romano Favoino, sales & marketing manager R11 – Lapierre Italia.



“L’ingresso di Lapierre in qualità di title sponsor della Granfondo Internazionale Laigueglia ci fa capire che fino ad oggi abbiamo lavorato nel giusto modo. Questo marchio ci offre ulteriore respiro internazionale, ed è un motivo di crescita per tutti noi, perché l’obiettivo sarà quello di rendere appetibile sempre di più questa manifestazione non solo per coloro che provengono dall’Italia, ma anche per i tanti che ci raggiungeranno dall’estero”, spiega Vittorio Mevio, presidente del comitato organizzatore della Granfondo Internazionale Laigueglia - Lapierre.

A PROPOSITO DI LAPIERRE.

Fondata nel 1946 da Gaston Lapierre e tramandata di padre in figlio prima a Jacky e poi a Gilles, per oltre 70 anni Cycles Lapierre ha combinato innovazione tecnologica, estetica, attenzione al dettaglio e la sua esperienza nelle competizioni più importanti – sia road che mtb – per offrire agli appassionati le più belle ed efficienti bici possibili. Le bici Lapierre sono concepite e assemblate a mano da tecnici esperti nella sede storica di Digione, in Francia. Un processo impegnativo, per assicurare la migliore qualità e la migliore prestazione per i ciclisti e i rider, qualunque sia il loro livello o il tipo di percorso.

Da anni Lapierre è un leader a livello mondiale del segmento strada, per il quale prosegue da oltre un decennio una solida collaborazione con l’UCI pro team GROUPAMA-FDJ, protagonista sulle strade più importanti del Giro, Tour e Vuelta, così come nelle Classiche internazionali.

Lo stesso impegno Lapierre lo mette nello sviluppo della gamma ebike e mtb. Un successo legato anche a testimonial d’eccezione come il 10 volte campione mondiale Nicolas Vouilloz, tutt’oggi impegnato non solo come atleta, ma anche come sviluppatore e tester dei modelli off road, per i quali si avvale della collaborazione del team Lapierre.