Pallacanestro Alassio, tre partite fatte e tante rinviate per allerta nella settimana

A causa dell’allerta meteo che ha flagellato la Liguria sono state rinviate le partite Under 18 maschile con Pegli, Under 16 Gold maschile con Cus Genova, Under 16 femminile con Pegli, Under 14 femminile con Meeting Genova, Under 13 maschile con Vado e Scoiattoli 2011 con Albenga: “Con tutti i disagi per l’allerta è stato giustissimo fermare le gare del fine settimane e ci stringiamo attorno alla nostra bellissima ma fragile Regione. Altresì sarà molto difficile trovare le date di recupero delle partite ma dovremo recuperarle al più presto e ci auguriamo di riuscire ad incastrare tutto consultate anche le disponibilità degli impianti. Ce la faremo ma ci auguriamo, per il bene dei giovani, che vengano fatti più impianti dove poter far giocare i nostri ragazzi”.