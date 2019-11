Calcio. Il Savona tranquillizza: "L'attività del Settore giovanile proseguirà regolarmente, vi è confusione mediatica"

La nota ufficiale del club biancoblu:

"In riferimento all'incontro avvenuto lo scorso martedì 26/11/2019 presso il Comune di Savona, alla luce delle dichiarazioni dei rappresentanti del Savona Fbc convenuti, e in riferimento al momento di particolare confusione mediatica, intendiamo rassicurare tutte le famiglie e i ragazzi del Settore Giovanile del Savona FBC, che l’attività proseguirà senza alcun ostacolo per la stagione calcistica in corso.

Per quanto riguarda i campi d’allenamento, i dirigenti del Settore Giovanile hanno raggiunto accordi per la stagione in corso per l'utilizzo delle strutture di Quiliano e di Santuario.

La fornitura dei kit di allenamento da parte della Legea, grazie all'intervento dei responsabili del Settore Giovanile, è in atto. Una prima consegna è già avvenuta e la conclusiva consegna avverrà nei prossimi giorni.

I dirigenti del Settore Giovanile biancoblú colgono l'occasione per ringraziare la Polisportiva Quiliano nella figura del presidente Aureliano Pastorelli e il Sig. Briano dello Speranza Calcio per la sensibilità e collaborazione dimostrata in questo particolare momento di vita della Societa', e inoltre gli istruttori, i dirigenti di leva e le famiglie tutte per la dedizione e fattiva collaborazione".