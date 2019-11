Calcio, Prima Categoria. Omar Pansera verso il ritorno all'Altarese

"Ringrazio Mallare per questi mesi. Una società solida e molto organizzata che merita ben altri palcoscenici. Sono stato in un gruppo fantastico e ringrazio anche mister Ghione per avermi cercato e per aver capito la mia scelta", afferma l'attaccante Omar Pansera spiegando la sua scelta di tornare a vestire i colori giallorossi dell'Altarese nella prossima finestra di mercato.

Il classe 1990 illustra nel dettaglio le ragioni di questa decisione: "La mia attività lavorativa e il fatto di allenare i ragazzini della Cairese mi hanno portato a scegliere una soluzione più vicina a casa. Sono contento di tornare a vestire colori a cui sono molto legato".