Martedì scorso, durante la festa per i 150 anni della Federazione Ginnastica d'Italia, celebrata nella suggestiva cornice dell'Acquario di Genova, la Polisportiva Quiliano, sezione ritmica, è stata premiata per la propria meritoria attività in ambito regionale e nazionale.

Di fronte al presidente nazionale Gherardo Tecchi, è stata consegnata l'apposita targa dalle mani dell'assessore regionale allo sport, Ilaria Cavo, a quelle del presidente della Polisportiva Quiliano, Aureliano Pastorelli.