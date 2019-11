Con gli sci sotto le stelle: Prato Nevoso anticipa l'apertura del notturno

Che la voglia di neve sia tanta lo si è capito martedì sera. È bastato il ritorno del sole al pomeriggio dopo giorni di pioggia e la prima apertura stagionale degli impianti in notturna per trovarsi la fila alle casse di Prato Nevoso.

"Un esordio davvero incoraggiante" dice Alberto Oliva, responsabile marketing della Prato Nevoso spa. Tanto che hanno deciso di triplicare sin da subito "l'esperienza unica - come recita lo slogan - di sciare sotto le stelle a Prato Nevoso". Così venerdì e sabato gli impianti della Conca, lo snowpark e il campo scuola - tutti perfettamente illuminati- torneranno ad aprirsi per accogliere gli sciatori in notturna. Tre ore di discesa e slalom tra otto e le undici della sera per un'esperienza che raccoglie sempre più aficionado. D'altronde la neve si presenta nelle migliori condizioni grazie alle abbondanti nevicate e all'impianto di innevamento artificiale.

L'altezza spazia tra i 140 e i 180 centimetri. L'apertura trisettimanale sarà confermata anche nelle prossime settimane.

A Prato Nevoso insomma ci si potrà concedere una sciata dopo l'ufficio o il turno in fabbrica. In attesa del periodo natalizio quando gli impianti della Conca saranno aperti tutte le sere, senza sospensioni dal giorno Santo Stefano al giorno dopo l'epifania: tredici giorni di fila di sciare sotto le stelle.