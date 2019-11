Pallapugno: ecco le squadre di Serie A, B e C1 per la stagione 2020

Il Consiglio federale Fipap, nella riunione di lunedì 25 novembre, ha ufficializzato le squadre che parteciperanno nel 2020 ai campionati di Serie A, B e C1.

Per la Serie A è stata accolta la domanda di ripescaggio della Virtus Langhe e pertanto saranno dieci le squadre a lottare per lo scudetto: Alta Langa, Araldica Castagnole Lanze, Augusto Manzo Santo Stefano Belbo, Canalese, Cortemilia, Imperiese, Merlese, Pro Spigno, Subalcuneo e Virtus Langhe.

In Serie B , invece, sono state accettate le istanze di ripescaggio della Monticellese e del Ricca, per un totale di dodici formazioni al via: Benese, Centro Incontri, Ceva, Don Dagnino, Monticellese, Neivese, Polisportiva Pieve di Teco, Pro Paschese, Ricca, San Biagio, Speb e Taggese.

La Serie C1 , a seguito delle domande di partecipazione di società non aventi diritto e delle conferme, sarà formata da dodici squadre: Albese, Amici Castello, Araldica Castagnole Lanze, Bubbio, Canalese, Caraglio, Cortemilia, Gottasecca, Imperiese, Monastero Dronero, Peveragno e Valle Bormida.