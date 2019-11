Calciomercato, il Bragno è pronto a rinforzare l'attacco, Simone Giusio si sta allenando con i biancoverdi

Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle ultime news del mercato ponentino? CLICCA QUI per scoprire come

Era già risaputo che il Bragno nel corso della sessione dicembrina di mercato fosse pronto a rinforzare i propri ranghi nel comparto offensivo.

Il direttore sportivo Roberto Abbaldo non ha voluto farsi trovare impreparato, tanto che Simone Giusio, punta classe 1990, si sta giò allenando con il Bragno dopo il nulla osta inviato dall'Ovadese Silvanese.

La punta, ex Acqui e Canelli è una vecchia conoscenza di mister Robiglio, dopo la comune esperienza in biancazzurro.