Calcio. Eccellenza, Cairese e Imperia si dividono la posta: l'anticipo del "Brin" termina 1-1 con reti di Capra e Doffo

CAIRESE - IMPERIA 1-1 (4' Capra rig., 49' Doffo)

IL FINALE DAL "BRIN": CAIRESE E IMPERIA PAREGGIANO 1-1, a segno Capra e Doffo

92' soluzione corta che favorisce l'intervento in disimpegno di Sancinito, respira l'Imperia

91' ennesimo angolo per la Cairese, tutti in area a saltare per cercare la zampata vincente

90' quattro minuti di recupero

89' reclama un penalty la formazione di casa dopo un intervento in scivolata di Virga su Pastorino, ma l'arbitro concede il semplice tiro dalla bandierina

88' Lupo si gioca anche la carta Minasso, fuori Sassari

87' calcia Saviozzi con il sinistro, conclusione respinta dalla barriera nerazzurra

86' punizione dalla trequarti a favore della Cairese, sul pallone diversi giocatori gialloblù

85' ancora cinque giri di lancetta, si accendono i riflettori al "Brin" per questi ultimissimi minuti

79' Lupo concede spazio a Salmaso, fuori M. Carletti

77' nella Cairese entra in campo Auteri al posto di Di Martino, partita a scacchi tra i due tecnici in questo finale di gara molto incerto

72' destro di Pastorino dal limite, pallone un metro alto sopra la traversa di Trucco

70' Rizzo per Moretti, secondo cambio per la Cairese

66' Sassari spostato a fare l'esterno d'attacco con Capra punta centrale

65' più Cairese che Imperia in questo secondo tempo, scatenati i due tecnici Maisano e Lupo all'interno delle rispettive aree tecniche

61' mister Lupo inserisce Martelli al posto di Ambrosini, primo cambio operato dalla panchina imperiese

57' Di Martino lancia Saviozzi verso la porta nerazzurra, ma il sinistro dell'attaccante gialloblù è completamente fuori misura

55' Maisano passa dal 3-4-1-2 al 4-3-3, con Facello alzato in mediana e Pastorino a supporto di Saviozzi e Di Martino

53' conclusione del numero quattro nerazzurro e pallone respinto dalla barriera, proteste della panchina ospite per un presunto tocco con il braccio non ravvisato dal direttore di gara, il signor Collier di Gallarate

52' punizione dal limite per l'Imperia, sul pallone lo specialista Sancinito

49' IL PAREGGIO DELLA CAIRESE: gran botta di Doffo dal limite dell'area, pallone che accarezza la traversa prima di rimbalzare alle spalle di Trucco. 1-1 al "Brin"

48' ammonito Virga, primo giallo della gara dopo una brutta entrata ai danni di Moretti

46' inizia la ripresa, con Pastorino che rileva Damonte tra le file di casa

SECONDO TEMPO

45'+1' squadre al riposo dopo sessanta secondi di recupero: l'Imperia conduce per 1-0 sulla Cairese grazie al rigore di Capra dopo quattro minuti

43' sinistro di Giglio deviato con la schiena da un difensore gialloblù, Moraglio è attento e alza la sfera sopra la traversa

42' grande chiusura difensiva di Bruzzone sulla ripartenza firmata Sassari-Capra, Imperia sempre pericolosa in contropiede

35' si vede nuovamente in avanti l'undici di Maisano, traversone di Damonte deviato in angolo da Fazio

31' errore in disimpegno da parte della Cairese, ne approfitta Capra che viene anticipato al momento del tiro. Corner per l'Imperia allontanato successivamente da Facello

27' strepitosa parata di Moraglio sul tentativo ravvicinato di Guarco, ma era tutto fermo per una posizione di fuorigioco del difensore ex Savona

24' ci prova Damonte dai ventidue metri, conclusione troppo centrale che non crea problemi all'estremo difensore nerazzurro

19' punizione interessante a favore dei gialloblù: Di Martino calcia da posizione centrale senza però impensierire Trucco, che para in due tempi il destro dell'attaccante valbormidese

17' momento favorevole alla Cairese, ma manca il guizzo nell'ultimo passaggio per portare al tiro Di Martino e Saviozzi, per il momento controllati senza problemi da Virga e Guarco

9' gran lancio di Sancinito a pescare Capra, pallone arretrato per Sassari che con il destro non trova lo specchio della porta. Nerazzurri pericolosi quando ripartono in velocità, Cairese che cerca invece di costruire gioco palla a terra per vie centrali

7' colpita a freddo la formazione valbormidese, che cerca di scuotersi con una conclusione di Piana da fuori area, respinta con i pugni dal portiere Trucco.

4' IL VANTAGGIO DELL'IMPERIA: sul dischetto si presenta lo stesso Capra, che piazza la sfera sotto l'incrocio dei pali. Esecuzione impeccabile da parte del numero sette, subito avanti la squadra di Lupo

3' RIGORE PER L'IMPERIA: Moraglio in uscita atterra Capra, nessuna esitazione per il direttore di gara

1' inizia la sfida a Cairo, completo gialloblù per la formazione di Maisano, tradizionale casacca nerazzurra per l'Imperia. Circa 250 spettatori sugli spalti

PRIMO TEMPO

Buon pomeriggio dallo stadio "Brin" di Cairo Montenotte: tra pochi minuti il fischio d'inizio di Cairese-Imperia, anticipo di lusso della 12^ giornata del campionato di Eccellenza. Con una classifica ancora parziale considerando i tanti rinvii dovuti al maltempo, valbormidesi e nerazzurri cercano di riprendere il filo del discorso dopo una prima parte di stagione molto positiva: la formazione di Maisano vuole restare a contatto con le zone alte della graduatoria, mentre l'undici di Lupo ha l'occasione per consolidare il primato e per lanciare un altro segnale importante a tutte le dirette avversarie.

Ecco le formazioni delle squadre:

CAIRESE: Moraglio; Colombo, Doffo, Prato, Moretti; Bruzzone, Piana, Facello, Damonte; Di Martino, Saviozzi. A disposizione : Stavros, Incorvaia, Tamburello, Rizzo, Durante, Rusca, Auteri, Pastorino, Pregliasco. Allenatore : Maisano