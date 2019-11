Calcio, Eccellenza. La Cairese non vuole alibi di fronte alla capolista Imperia. Maisano: "Ce la giocheremo, come sempre"

Ci sono occasioni in cui, ponendo una domanda di rito, si può immaginare già il tipo di risposta che può fornire un interlocutore.

E' il caso di Giuseppe Maisano, allenatore della Cairese, pronto ad allontanare qualsiasi tipo di alibi dopo le difficoltà vissute dai gialloblu nel corso delle ultime settimane.

"Praticamente non giochiamo una partita da 20 giorni e l'isolamento della Valbormida ci ha costretti ad allenarci a gruppi separati, però abbiamo visto quali siano le reali emergenze rispetto a una partita di calcio. Non siamo in cerca di alibi e l'intenzione della Cairese è quella di fare la propria gara contro l'Imperia. A tal proposito ci tengo a ringraziare mister Lupo e la società nerazzurra, pronti a rendersi disponibili a rinviare eventualmente l'incontro: c'è voglia da parte di tutti di ritrovare il campo e visto l'arrivo dell'inverno in Valle è meglio evitare gare infrasettimanali per il possibile arrivo della neve.

La situazione della squadra? Buona. Sarà a disposizione anche Auteri che per motivi di lavoro passerà all'apertura delle liste al Soccer Borghetto. La società si sta muovendo per integrare la rosa e non farci trovare impreparati sotto questo punto di vista".