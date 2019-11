Calcio. Savona, i ringraziamenti della società al Vado e alle amministrazioni comunali

Il comunicato del club

Il Savona FBC ringrazia il presidente del Vado Fc Franco Tarabotto, il sindaco di Vado la dottoressa Monica Giuliano, il sindaco di Quiliano il dottor Nicola Isetta che in sinergia con il Comune di Savona ci hanno permesso di giocare allo stadio "Ferruccio Chittolina" di Vado Ligure.

Inoltre la società biancoblù ringrazia tutte le aziende e le persone che hanno lavorato costantemente in questi giorni per rendere praticabile il terreno dello stadio "Valerio Bacigalupo" e permettere così al Savona Fbc di giocare il derby con l'Unione Sanremo in casa propria.